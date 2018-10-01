«فودة»: إقبال كثيف من المواطنين في أول أيام المسح الشامل لـ«فيروس سي»

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن اليوم الأول لمبادرة المسح الشامل لفيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

ودعا محافظ جنوب سيناء، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، كل مواطني المحافظة للمشاركة في المسح الشامل، وإجراء الكشف الطبي للاطمئنان على صحتهم.

وأكد أنه سيتم تكثيف الحملات التوعوية وإرسال عيادات متنقلة إلى الوديان والتجمعات البدوية للتواصل مع أبناء القبائل للكشف عليهم، موجهًا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة والأطقم الطبية التي تعمل بمنتهى الجدية على استقبال المواطنين وإجراء الفحوص اللازمة لهم رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وانطلقت اليوم الاثنين، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وخفض عدد حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض غير السارية والتي تمثل حوالي 70% من الوفيات.