نواب المعارضة الموريتانية يطالبون بإطلاق سراح النائب بيرام أعبيدي

طالب نواب المعارضة، في البرلمان الموريتاني الجديد، السلطات بالإفراج عن النائب المعارض بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الذي يقبع في السجن إثر شكوى بـ"التهديد والسب والقذف" رفعها ضده صحفي موريتاني قبل أنتخابه عضوا في البرلمان.

وقال محمد ولد مولود، نائب عن حزب اتحاد قوى التقدم المتحدث باسم النواب، في مؤتمر صحفي أمام البرلمان اليوم الاثنين، إنهم يطالبون في أول يوم للدورة البرلمانية العادية الأولى لعام 2018/2019، بالإفراج الفوري عن النائب بيرام ولد الداه لأن اعتقاله الاحتياطي لا مبرر لأنه إجراء استثنائي يعامل به اللصوص ومن يتهم بالهروب.

وأضاف، أن النواب يدينون هذا التصرف وهو الحبس الاحتياطي للنائب ولد الداه.

ويقبع ولد أعبيدي، في السجن على ذمة الحبس الاحتياطي، منذ أكثر من شهر بأمر من قاض موريتاني إثر شكوى تقدم بها للنيابة الصحفي دداه عبد الله بعد انتاجه فيلمًا عن مسيرة ولد اعبيدي، أثار غضب ولد أعبيدي وأنصاره وصدرت تسجيلات لولد أعبيدي لأنصاره رأى فيها الصحفي تحريضًا واضحًا ضده بالقتل والاعتداء.

وينشط ولد أعبيدي، في مناهضة الرق لكنه تحول إلى العمل السياسي، حيث ترشح للانتخابات الرئاسية في، 2014 وانتخب نائبًا في البرلمان في انتخابات سبتمبر الماضي.