مصرع شخصين وإصابة 150 آخرين في إعصار «ترامي» الياباني

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، مصرع شخصين وإصابة 150 آخرين في إعصار "ترامي" الذي ضرب أكبر جزيرة يابانية أمس الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن سائق شاحنة لقي مصرعه جراء انهيار أرضي في توتوري غرب اليابان، وعثرت الشرطة على جثة رجل آخر في نهر غرب طوكيو.

وتعتزم الخطوط الجوية اليابانية وشركة "نيبون إيروايز" إلغاء أكثر من 180 رحلة اليوم بسبب الإلغاءات الهائلة للرحلات الجوية في اليوم السابق، ما جعل من الصعب عليها ترتيب الرحلات.

وتسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 450 ألف أسرة في طوكيو وضواحيها في وقت مبكر اليوم.

وتشهد اليابان سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف، لكن إعصار "جيبي"، الذي اجتاح البلاد مؤخرا اختلف عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلا لها منذ 25 عاما، على الرغم من أن خسائره البشرية والمادية أقل مما كان متوقعا.