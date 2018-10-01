«الراهبة» يتصدر شباك التذاكر العالمي للأسبوع الرابع على التوالي

استطاع فيلم الراهبة أو «The Nun»، تصدر قائمة شباك التذاكر العالمي للأسبوع الرابع على التوالي، وأصبح الفيلم الأكثر ربحًا في سلسلة أفلام Conjuring.

ورغم تراجع ترتيب الفيلم للمركز الخامس في شباك التذاكر الأمريكي؛ إلا أنه مازال متصدرًا على مستوى العالم ووصل إجمالي إيراداته إلى 330 مليون دولارًا.

حقق الفيلم افتتاحية رائعة عند عرضه في المكسيك، وحقق في اليوم الأول 10 مليون دولار، وهو أمر ليس بجديد على أمريكا اللاتينية التي تحتل فيها أفلام الرعب مكانة متميزة ولها جماهيرية عريضة.

حقق فيلم الرعب «The Nun» إيرادات بلغت 141 مليون دولار، وتصدر شباك التذاكر العالمي خلال أسبوعه الأول، بعد عرضه في أكثر من 3 آلاف دور عرض سينمائي حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم، حول قصة انتحار راهبة في أحد الأديرة الرومانية في ظروف غامضة، وإرسال الفاتيكان قس وراهبة شابة للتقصي حول الحادث حيث يكشفان عن سر الدير المظلم المسيطر عليه قوى شيطانية.