الكويت والسعودية تبحثان سبل التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين

بحث وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، اليوم الاثنين، مع وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات الإعلامية المختلفة بين البلدين الشقيقين.

وأشاد وزير الإعلام السعودي -في تصريح صحفي عقب اللقاء- بدور وزارة الإعلام في الكويت خلال التغطية الإعلامية التي واكبت زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى الكويت، وإبراز أهمية هذه الزيارة التاريخية، وما تحمله من معاني وحدة الصف والمصير المشترك.

ومن جانبه، أكد الجبري أهمية هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن التنسيق وتبادل الخبرات الإعلامية، وبحث آفاق التعاون البناء، بما يخدم البلدين الشقيقين، ويعود بالنفع على الخطاب الإعلامي تجاه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجبري بنتائج الزيارة التي قام بها ولى العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولقائه بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي أتت ضمن التشاور والتنسيق المشترك، وتأكيد عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.