كارتيرون: سنقاتل أمام وفاق سطيف للوصول إلى النهائي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يحترم فريق وفاق سطيف الجزائري، قبل المواجهة التي تجمعه مع الأهلي غدًا، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

أضاف كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الذى أقيم مساء اليوم، باستاد السلام، والخاص بالمباراة، أن الأهلي سيواجه فريقًا كبيرًا وجديرًا بالاحترام، وأن الفريق سيقاتل من أجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب.

وأوضح أن وفاق سطيف تغيّر كثيرًا عن مواجهته في وقت سابق، عندما كان مديرًا فنيًا لفريق مازيمبي الكونغولي، ولكنّه جاهز مع الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، غدًا، قبل للقاء العودة بالجزائر.