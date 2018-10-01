براجا يفوز على بيلينينسيش ويتصدر الدوري البرتغالي 

اكتسح سبورتينج براجا مضيفه بيلينينسيش 3 / صفر ، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري البرتغالي، والتي شهدت أيضا تعادل فيتوريا جمياريش مع فيتوريا سيتوبال 1/1 ، وفوز سانتا كلارا على ناسيونال ماديرا 3 / صفر.



وسجل أهداف براجا ويلسون إدواردو (هدفين) الأول في الدقيقة 27 والثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، وريماردو هورتا في الدقيقة 34.



ورفع سبورتينج براجا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بيلينينسيش عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.



وفي المباراة الثانية، فشل فريق فيتوريا جيماريش في الحفاظ على تقدمه أمام ضيفه فيتوريا سيتوبال وتعادل معه 1/1.



وتقدم فيتوريا جيماريش بهدف سجله يوردان أوسوريو في الدقيقة 61،وتعادل فيتوريا سيتوبال بهدف سجله نونو فالنتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



ورفع فيتوريا جيماريش رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام تشافيس وموريرينسي ،صاحبي المركزين العاشر والحادي عشر، كما رفع فيتوريا سيتوبال رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف تونديلا.



وفي المباراة الثالثة، فاز فريق سانتا كلارا على مضيفه ناسيونال ماديرا 3 / صفر.



وسجل أهداف سانتا كلارا فيرناندو أندرادي وأسامة رشيد ودينيس بينيدا في الدقائق الرابعة و67 و76 على الترتيب.



ورفع سانتا كلارا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف أمام فيرينسي ، وتوقف رصيد ناسيونال ماديرا عند أربع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير