جمع 9 ملايين دينار لمتضرري الفيضانات في نابل التونسية

أعلن التلفزيون العمومي في تونس اليوم الاثنين، عن جمع تبرعات تناهز 9 ملايين دينار «2ر3 مليون دولار» لصالحالمتضررين بولاية نابل، التي اجتاحتها فيضانات الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم مؤسسة التلفزيون العمومي، إن حجم الأموال التي دخلت الحساب البريدي المفتوح للتبرعات قبل دقائق من منتصف ليل الأحد فاقت 1.4 مليون دينار، بينما تجاوزت الوعود الفعلية 7.5 مليون دينار.

وشاركت الإذاعة الوطنية في الحملة الخيرية «تليطون»، والتي امتدت على مدار يوم أمس الأحد وحتى منتصف الليل، بهدف جمع تبرعات مالية نقدية وتحويلات عبر الرسائل القصيرة، بالإضافة الى جمع أغطية وتجهيزات في أكثر من نقطة تبرع بأنحاء البلاد.

وقال المتحدث الياس جراية إن المؤسسة قررت بعد دعوات من التونسيين بالخارج بشكل خاص، تمديد الحملة إلى يوم 13 من الشهر الجاري لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المشاركة في التبرعات.

وخلفت الفيضانات التي اجتاحت ولاية نابل الأسبوع الماضي، أضرارا هائلة في البنية التحتية، شملت الطرقات والجسور والممتلكات العامة والخاصة، كما أضرت المياه بمؤسسات صناعية وتجارية كما خلفت ست وفيات.

ووصفت الحكومة الوضع في الولاية بالكارثي والصعب، وأعلنت الأربعاء الماضي عن صرف 30 مليون دينار بشكل فوري للبلديات والجماعات المحلية للتدخلات عاجلة، لكنها لم تفصح بعد عن قيمة الأضرار في الولاية.

وبحسب أرقام حكومية، فإن 2500 منزل تضررت من المياه بما في ذلك تضرر التجهيزات والأثاث وسيارات المدنيين.