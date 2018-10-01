عالم ألماني يطلب من زوجته عرض جثته في متحف للموتى

طلب العالم الألماني جونتر فون هاجينز، المعروف بـ"طبيب الموت"، من زوجته الدكتورة أنجلينا والي، بـ"تجصيص" جثمانه بعد وفاته وتعليقها على مدخل معرضه في لندن، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

يشتهر دكتور جونتر، بعمله في الحفاظ على الجثث من مرض باركنسون "الشلل الرعاش"، ومخترع علم التجصيص، وهو تقنية أو عملية تستخدم في علم التشريح للحفاظ على الجسم أو أجزاء منه.

وكشفت زوجته أنها الشخص الوحيد الذي يثق به لمواصلة إرثه، فهو يريد أن يتم عرض جسمه عند مدخل متحفه، الذي من المقرر افتتاحه للجمهور في لندن هذا الأسبوع ويتألف من 2600 متر مربع من الأعضاء والجماجم والجثث حيث تظهر جميع الأعضاء المحفوظة والجماجم والجثث في أوضاع مختلفة، فبذلك يكون وضع اللمسات الأخيرة على أعمال حياته.

وأضافت زوجته أنها ستضطر لإنهاء عمل زوجها لأنه سيكون تعبيرا عن حبها له، على الرغم من كون عملية التجصيص نفسها قد تستغرق حوالي عام لإكمالها، حيث يتم ضخ الفورمالين في الجسم من خلال الشرايين لوقف التسوس، ثم استبدال بعض الدهون والأنسجة بالسيليكون حتى لا تتدهور الجثة، بعد ذلك يمكن وضع الجسم بالطريقة المرغوب فيها واستخدام الأسلاك والمشابك للحفاظ على مكانها، ثم يتم تقوية الجسم بالغاز أو الضوء أو الحرارة.