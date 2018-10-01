سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنعه من مزاولة أي نشاط رياضي، وكذلك قرار اللجنة الأوليمبية بنقل مباريات الفرق الرياضية للزمالك خارج مقر النادي في ميت عقبة.

وقال منصور في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "لن يقدر أحد على منعي من دخول المباريات، واسألوا حسن مصطفى ماذا فعلت به وبأعضاء اتحاد كرة اليد عندما حاولوا منعي من حضور لقاءات فريق كرة اليد".

وأضاف: "أتحدى أن ينقل أحد مباريات الزمالك خارج النادي سواء كرة السلة أو الطائرة أو اليد أو أي رياضة أخرى".

وتابع: "الزمالك ليس مرتضى منصور، بل تاريخ منذ 1911، يدعمه 90% من الوطن العربي و50% من مصر".

ووصف رئيس نادي الزمالك عقوبات الكاف واللجنة الأوليمبية بأنها قرارات مشبوهة ومدفوعة الأجر.

وهاجم مرتضى منصور نظيره ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق: "ابعد عن الزمالك، أنت طاعون، وإذا كنت رجلا ترشح ضدي في الانتخابات لترى حجمك الحقيقي".

وأتم رئيس نادي الزمالك: "أنت مشطوب وكذلك هاني شكري وأحمد سليمان وكل العصابة التي تحيط بكم".