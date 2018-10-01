اختفاء متسلق تشيكي على ثامن أعلى قمة جبلية في العالم

اختفى متسلق تشيكي منذ يومين على ثامن أعلى قمة جبلية في العالم، وهي جبل ماناسلو، في نيبال، وفقا لما قالته الشركة المنظمة لرحلة المتسلق اليوم الاثنين.

وكان رومان هلافكو ضمن مجموعة استكشافية من أربعة أفراد في طريقها للهبوط من أعلى القمة الجبلية يوم السبت الماضي، بعد الوصول إلى قمة الجبل البالغ ارتفاعه 8163 مترا ،حسبما قال تيج باهادور ثابا من وكالة «ماونتن تريك آند اكسبيديشن» للرحلات.

وقال ثابا لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» من مخيم قاعدة الجبل إن رفاقه أكدوا اختفاءه بعد أن وصلوا إلى المخيم رقم 3، مشيرا إلى أنه تم نشر فرق بحث وإنقاذ بمروحيات وسيرا على الأقدام، ولكن الطقس السيء عرقل الجهود.

ويستمر موسم تسلق الجبال في نيبال من أبريل إلى مايو، حيث تكون ظروف الطقس مواتية، ولكن عددا من المتسلقين يحاولون أيضا الوصول إلى بعض القمم الأعلى في العالم خلال موسم الخريف من سبتمبر وحتى أكتوبر، رغم المخاطر الزائدة.