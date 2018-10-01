وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان قصر «عبد الناصر» فى بنى مر

عبد الدايم : القصر منصة جديدة للتنوير فى صعيد مصر

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مركزا إبداعيا، يحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقرية بنى مر مسقط رأسه بأسيوط، يوم الأحد المقبل 7 أكتوبر، بحضور أفراد أسرة الزعيم الراحل، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقالت عبد الدايم إن قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يمثل شريانا جديدا للفكر والفن فى قلب الجنوب، ويعد بداية لافتتاح سلسلة مراكز بصعيد مصر ترفع شعلة التنوير فى مواجهة تيارات التطرف وتستهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وبناء الإنسان، كما تسعى إلى مساندة المواهب في كافة المجالات الأدبية والفنية وتتيح الفرصة لاكتشاف الطاقات الإبداعية لذوى القدرات الخاصة.

يشار إلى أن قصر ثقافة جمال عبد الناصر، تبلغ مساحته الكلية 1200 م2 من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويضم متحفا لبعض مقتنيات الزعيم الراحل التى أهدتها أسرته إلى وزارة الثقافة، وبانوراما تروى مشوار حياته، بالإضافة إلى طابقين وبدروم يحتوى على مخازن، قاعة للأمن، شاشات مراقبة، سيرفر، قاعات خدمات ومرافق، ويضم الطابق الأرضي صالة استقبال ومسرحا يتسع لـ145 مشاهد وملحق به غرف للفنانين، غرفة للأمن، مكتبة الطفل وقاعة لأنشتطه، قاعة إدارية إلى جانب قاعة ندوات وأخرى لتكنولوجيا المعلومات، أما الطابق العلوي يحتوى على مكتبة عامة، نادي للمرأة وآخر للعلوم، مرسم، قاعة للإداريين وقاعة لكبار الزوار.