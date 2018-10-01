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البطالة تتراجع إلى 8.1% في أغسطس بمنطقة اليورو

لوكسمبورج- د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 1:46 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 1:46 م

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الاثنين، تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 8.1% في أغسطس، وهو أدنى معدل لها منذ نوفمبر من عام 2008.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أن عدد العاطلين عن العمل في دول اليورو الـ19 وصل إلى 13.2 مليون شخص في أغسطس، ويمثل العدد تراجعا بـ0.1% عن يوليو.

وظلت البطالة بين الشباب عند معدل 16.6% بعد أشهر من التراجع.

وكانت جمهورية التشيك هي الأقل في معدل البطالة بـ2.5%، تليها ألمانيا وبولندا بـ3.4%.

وكانت المعدلات الأعلى من نصيب اليونان بـ19.1% في يونيو، وهي آخر بيانات متاحة لها، تليها إسبانيا بـ15.2%.

وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ككل، ظل معدل البطالة دون تغيير عند 6.8%.


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