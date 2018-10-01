ذكرت وزارة الاقتصاد الوطني في كازاخستان أن معدل التضخم في سبتمبر الماضي بلغ نسبة 0.4 في المائة بالإضافة إلى أن الأسعار والتعريفات ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة منذ بداية العام.

وأوضحت لجنة الإحصاءات في الوزارة -في بيان لها نشر علي موقعها الرسمي وأوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: "لقد بلغ مؤشر الأسعار الاستهلاكية في سبتمبر عام 2018 نسبة 100.4 في المائة بالمقارنة مع الشهر الذي يسبقه، وفي الفترة منذ بداية العام الحالي (شهر سبتمبر عام 2018 بالقياس مع شهر ديسمبر عام 2017) ارتفعت الأسعار والتعريفات الخاصة بالسلع الاستهلاكية بنسبة 3.3 في المائة بما في ذلك بنسبة 2.3 في المائة للمنتجات الغذائية وبنسبة 4.3 في المائة للسلع غير الغذائية وبنسبة 3.4 في المائة للخدمات المدفوعة".

يذكر أن معدل التضخم السنوي (في شهر سبتمبر عام 2018 بالمقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017) بلغ نسبة 6.1 في المائة، وهو ضمن توقعات البنك الوطني للعام الجاري وهي نسبة من 5 إلى 7 في المائة.