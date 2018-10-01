أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن المنظومة الجديدة للتعليم التي تطبقها وزارة التربية والتعليم بمثابة خلق أجيال جديدة تعتمد في الدراسة على الفهم وليس التلقين، مشيدا بنظام التعليم الجديد المطبق على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بعد مشاهدته تجربة عملية للمنظومة الجديدة.

وقال «مدبولي» إن التعليم يعد أهم عامل من عوامل نجاح الدول المتقدمة، موضحا أن الحكومة توفر كل ما تحتاجه العملية التعليمية، ونحن نقدم الدعم المطلوب للنهوض بالمستوى التعليمي للطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بشرم الشيخ، يرافقه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث كان في استقبالهم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومصطفى الزغبي وكيل المديرية، وحنان إسماعيل مديرة الإدارة.

تفقد رئيس الوزراء الفصول الدراسية وشاهد التعليم بالمنظومة الجديدة وحضر حصة لغة عربية للصف الأول الابتدائي وخط عربي للصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى تفقده فصول رياض الأطفال واستمع لإحدى المدرسات نيرمين عاطف مدرسة تربية فنية عن كيفية إقامة المعارض الفنية في مدارس الوديان.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إن التعليم في جنوب سيناء أثلج صدري ودائما مشرف، وقد التقط رئيس الوزراء ووزير التعليم ومحافظ جنوب سيناء صورة تذكارية مع اتحاد طلاب المدرسة.