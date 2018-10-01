تحيي فرقة جين ميونج للإيقاع، حفلاً على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري.

وتتألف الفرقة من مجموعة فنانين شباب يقدمون روائع الموسيقى التقليدية بأسلوب معاصر، فيتضمن برنامج الحفلين فقرات موسيقية متنوعة تجمع بين موسيقى الطبول والآلآت الإيقاعية التقليدية والرقصات التي تعبرعن المقاطعات الكورية المختلفة، بالإضافة إلى عروض الـb.boy وفقرات أخرى تعتمد على صدى الصوت بالأفواه والحناجر مع الأداء المسرحي والتفاعل مع الجمهور، وذلك بحسب البيان الصادر من دار الأوبرا المصرية.

وفرقة «جين ميونج» طافت حول العالم وقدمت عروضًا مبهرة في أكثر من 20 دولة، كما قدمت حوالي 600 عرض فني بكوريا.