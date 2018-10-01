كشف الكاتب والأديب الدكتور يوسف زيدان، عن موقفة تجاه التصوف، قائلًا إنه كان ضد التصوف في بداية حياته، بسبب قراءته في الفلسفة الألمانية، ولكنه أدرك أنه وسيلة من وسائل التماس مع الأفق النهائي واللامحدود للشخصية.

وأوضح في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أنه لا يمكن اختزال التصوف في شيخ ومريدين، أو الدراويش فقط، وتمنى لو كانت نشأته على جزيرة، متابعًا أنه مغرور ومتكبر مع الأغنياء ومتواضع مع الفقراء والبسطاء وهذه من المميزات التي اكتسبها من التصوف.

وأشار إلى تربيته في مجتمع قاسي جدًا بسبب الظروف الاجتماعية في ذلك الوقت، موضحًا أن والده تزوج عدة مرات وأنجب خلالها 11 أخًا له، وتوفي وهو في سن صغير.

وطالب رجال الدين في مصر، بضرورة التأني في أفعالهم وعدم التطرق لتفاصيل تؤدي بالعقل الجمعي، معقبًا: « إيه يعني راهب فاسد، أو شيخ بكاش بيقول حاجة ولا ينفذها، الراهب يرجع لديره، والشيخ لو عنده خطاب أخلاقي يكرسه للمجتمع، وكفاية وجع القلب وعك».