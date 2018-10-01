«عمال مصر»: شركات القطاع العام تركت تنزف من الإدارات السابقة

قال عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن خسائر الشركة القومية للأسمنت كانت عالية جدًا، ولا يوجد سياسة عامة لتطوير شركات قطاع الأعمال، معقبًا: «شركات قطاع الأعمال تركت تنزف حتى الموت من إدارات سابقة وعانت من الإهمال سنوات طويلة».



وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أهمية القطاع العام وقام بتنشيطه واسترجاع وزارة قطاع الأعمال لإحداث منافسة بين القطاعين العام والخاص؛ لسد الاحتياجات الداخلية، وتحقيق فائض إنتاج للتصدير.



وشدد على ضرورة مراجعة خبراء أجانب متخصصين في تطوير شركات القطاع العام، وإحداث توازن في السوق المصري من خلال إحياء شركات القطاع العام وضخ استثمارا؛ لسد الاحتياجات الداخلية، وتقليل فجوة الاستيراد، مضيفًا أنه طالب بتحويل كل مخالفات «القومية للأسمنت» للنيابة العامة.



وتابع: «الرئيس السيسي أمر بإصلاح شركات القطاع العام، وتم إرسال رؤى بالقصور الفنية لبعض الوزارات في الأعوام الماضية ولكن دون جدوى»، موضحًا أن سبب خسائر شركات القطاع العام تتمثل في الإدارة التي لا تجيد التعامل مع الأمور، ومن الظلم مطالبة العمال بدفع فاتورة هذه الأخطاء.







