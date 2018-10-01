محافظ المنيا يشدد على استرداد أراضي الدولة خلال تنفيذ الموجة «11»

• «حسين»: المنيا من أولى محافظات الجمهورية في استرداد أراضي الدولة



عقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد؛ لبحث الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ11 من حملات استرداد أراضي وأملاك الدولة «حق الشعب»، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بعدم التهاون في أملاك الدولة.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن التسع، بتجهيز المعدات اللازمة لتنفيذ عمليات الإزالة بكل مراكز المحافظة، بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية؛ لسرعة تنفيذ الإزالات، على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وأن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي في كل المواقع؛ للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة الـ11 فيما يخص الأراضي المستردة.

وشدد المحافظ على استرداد أراضي أملاك الدولة وإزالة جميع التعديات عليها، خاصة التي لاتزال في المهد، مؤكدا أن تنفيذ قرارات الإزالة يعد ترسيخا لهيبة الدولة، خاصة أن المنيا من أولى محافظات الجمهورية في استرداد أراضي الدولة، ومن الضروري الحفاظ على تلك المكانة بنفس النهج.