طلعت يوسف : استهتار لاعبي المقاصة سبب الخسارة من الداخلية

عنف طلعت يوسف المدير الفني لفريق المقاصة ، لاعبيه داخل غرفة خلع الملابس ، عقب الخسارة أمام الداخلية بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة التاسعة للدوري ، وتعرض الفريق لهزيمة غير متوقعه بعد 3 انتصارات متتالية على دجلة والحدود والإنتاج الحربي .

وكشف طلعت يوسف ، أن الفريق قدم أسوأ مبارياته خلال الموسم الحالي ، ولم ينفذ اللاعبين التعليمات والواجبات المكلفين بها على مدار شوطي اللقاء ، بخلاف أداء البعض بنوع من الاستهتار واللامبالاة دون الرغبة في تحقيق الفوز في أى لحظة من المباراة .

وأوضح المدير الفني للمقاصة ، أن أداء اللاعبين كان مسيطرعليه التعالي والغرور عكس اللقاءات الماضية، والتي حقق خلالها الفريق الفوز، مشيرًا بأن بين شوطي اللقاء حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن الأداء كان سلبيًا للغاية .

وأشار يوسف ، بأن لاعبي المقاصة لم يحترموا الداخلية لذا كانت الخسارة غير المتوقعة وضياع 3 نقاط سهلة بعد عروض قوية ونتائج مميزة خلال الجولات الماضية.

وأكد طلعت يوسف ، بأنه سيتعامل مع استهتاراللاعبين بنوع من الحزم والصارمة، خاصة وأن مشوار الدوري لا يزال طويلًا ، مؤكدًا أن الفريق أهدر 3 نقاط مهمة في رحلة الاستمرار بالمربع الذهبي .