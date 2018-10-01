كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، عن الحد الأدنى والأقصى لأجور العاملين بالشركة، موضحًا أن الحد الأدنى يصل إلى 7 آلاف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لـ17 ألف جنيه.



وقال في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن قيمة أجور العاملين في الشركة خلال عامي 2013 و2014 بلغت 365 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تحقق خسائر عالية منذ عام 2013 وصلت إلى مليار و390 مليون جنيه، فضلًا عن خسائر هذا العام الذي تقدر 861 مليون جنيه.



وأوضح أن الجمعية العمومية الأخيرة لشركة القومية للأسمنت قررت عدم إخلاء مجالس الإدارات السابقة نظرًا للمخالفات، متابعًا: «تكاليف الصناعة مرتفعة عن أسعار البيع في الأسواق، وهناك خسائر تقدر بـ370 جنيهًا على طن أسمنت يتم بيعه».



وأشار إلى إيقاف الأفران والصناعة العام الماضي لوقف الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركة نتيجة هذه السياسة، معقبًا: «لو تم اتخاذ هذا القرار مبكرًا كان يمكن إنقاذ 2 مليار جنيه على أقل تقدير من خسائر الشركة على مدار عامين».