النشاط الصناعي التركي ينكمش للشهر السادس

أظهر مسح شركات يوم الاثنين أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا سجل انكماشا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر مع تباطؤ الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بسبب أزمة عملة.

وقالت لجنة من غرفة صناعة اسطنبول وآي.اتش.اس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42.7 في سبتمبر من 46.4 قبل شهر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت اللجنة إن هذا جاء بسبب تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة ونتج عنه تراجع في أنشطة الشراء والتوظيف.

وأضافت أن تراجع الليرة - التي فقدت نحو 40 بالمئة من قيمتها هذا العام - هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات حيث ساهم في زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.