تفقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، صباح اليوم، فعاليات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والأمراض غير السارية، والتي بدأت في 9 محافظات، حيث قام المحافظ بإطلاق بدء أعمال المبادرة بالمركز الطبي بمدينة بنها.

من ناحية أخرى، شهدت فعاليات المبادرة في يومها الأول إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة السيدات؛ لإجراء الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات اللازمة.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن المبادرة تغطي جميع مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن نتيجة التحاليل تظهر للحالة التي يتم الكشف عليها في مدة زمنية من 10 إلى 20 دقيقة وبعدها تبدأ الحالة في صرف العلاج اللازم إذا ثبت إصابتها بأي أمراض.

وأشار «الطباخ»، في بيان صحفي اليوم، إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية قامت بتوفير أتوبيسات ميني باص لنقل المشاركين في المبادرة من أطباء وتمريض وشباب خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد وكيل الوزارة أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من سن 18 وحتى 60 عاما، وأن العمل في جميع الوحدات والمراكز الصحية سيكون على فترين يوميا؛ إذ يبدأ العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مضيفا أن جميع التحاليل والعلاج مجاني من خلال بطاقة الرقم القومي للمواطن.

ومن جانبه، شدد محافظ القليوبية على ضرورة المشاركة في مبادرة فيروس «سي» باعتبارها واجب وطني على الجميع أن يشارك فيه؛ لأنها فرصة ذهبية للقضاء على هذا الفيروس، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية لتنفيذ الحملة وتجهيز جميع أماكن العمل وتدريب الفرق الطبية المشتركة بالمبادرة، وعمل حملة إعلامية وندوات تثقيفية تحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم.

وأكد «عبدالحليم» أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بالقرى والمدن لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي، و18 مركزا بمستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر كثافة سكانية، حيث تم زيادة عدد نقاط التمركز، مؤكدا أن المستهدف في القليوبية من المبادرة هو 2.9 مليون مواطن.

وناشد محافظ القليوبية، المواطنين، بالحرص على القيام بالكشف على فيروس «سي» حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسئولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت؛ لتصبح مصر خالية من فيروس «سي»، مؤكدا أن هذا المرض بدون متابعة أو علاج سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة.