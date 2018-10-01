رئيس ألمانيا يزور اليونان الأسبوع المقبل

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يعتزم الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، القيام بزيارة لليونان الأسبوع المقبل، تستمر ثلاثة أيام.

وأعلن المكتب الرئاسي في العاصمة الألمانية برلين، الاثنين، أن زيارة شتاينماير ستبدأ في العاشر من أكتوبر الجاري، وأنه سيلتقي خلالها رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس وزعيم المعارضة كرياكوس ميتسوتاكيس، كما يرافق نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس إلى مسقط رأس الأخير بمدينة كالاماتا.

ويعقد "شتاينماير" في كالاماتا لقاء مع مجموعة من رواد الأعمال الشباب.

وتعتزم جامعة أثينا منح "شتاينماير" الدكتوراه الفخرية.