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عمدة برلين: شرق ألمانيا يستحق مزيدا من التقدير

برلين - د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 7:51 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 7:51 م

صرح عمدة العاصمة الألمانية برلين، ميشائل مولر، بأنه يرى أن شرق ألمانيا يستحق "مزيدًا من التقدير والتفهم".

وقال "مولر" اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألماني الموافق بعد غد الأربعاء الثالث من شهر أكتوبر الجاري: "كثير من الألمان الشرقيين يلاحظون عدم احترام إنجازاتهم الحياتية وخبراتهم".

وشدد على ضرورة أن يظل الهدف، هو تحقيق ظروف معيشية متساوية في شرق ألمانيا وغربها، وقال: "يندرج ضمن ذلك أيضًا بعد 28 عامًا من إعادة التوحيد أن تتساوى الأجور والرواتب، وأن يتم القضاء على الاختلافات في المعاشات التقاعدية".


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