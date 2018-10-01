وزيرة التضامن: برامج الحماية المصرية للفئات الأقل حظا محل تقدير من الأمم المتحدة

أعربت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بحصولها على جائزة منظمة الصحة العالمية لأفضل الوزراء تأثيرًا في القطاع الصحي من غير وزراء الصحة، والتي يطلق عليها اسم «القادة الأبطال».



وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «منظمة الصحة العالمية قررت منح هذه الجائزة لوزارة التضامن الاجتماعي؛ لدورها في دعم الجهود الصحية»، مشيرة إلى تبني الوزارة لبرنامج قومي للتعافي من الإدمان يتعامل مع الحالة الصحية للمدمن، من خلال إجراء تحاليل فيروس «سي» والإيدز له.



وأضاف أن «وزارة التضامن الاجتماعي تربط الدعم النقدي بالتوعية الصحية، حيث تشترط بعض برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" ذهاب أطفال الأسرة للوحدات الصحية بشكل مستمر».



وأوضحت أن «كل هذه الجهود وبرامج الحماية المصرية للفئات الأقل حظًا محل تقدير كبير من الأمم المتحدة».



وكرمت منظمة الصحة العالمية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقامت بمنحها جائزة أفضل الوزراء تأثيرًا في القطاع الصحي من غير وزراء الصحة، والتي يطلق عليها اسم «القادة الأبطال».