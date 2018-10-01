أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب خلاله المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري السعودي بين بطلي الدوري.

وأكد الإسماعيلي في خطابه على جاهزيته للمشاركة في كأس السوبر المصري السعودي باعتباره وصيفا لبطولة الدوري الموسم الماضي، والأحق بتمثيل مصر في هذه البطولة بعد اعتذار الأهلي بطل الدوري.

وأعلن النادي عن الاحتفاظ بكافة حقوقه القانونية في حالة مخالفة اللوائح المعمول بها في مثل هذه المسابقات دوليا وعربيا ومحليا.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أشار في بيانه الأخير إلى أن مباراتي السوبر المصري السعودي ستقام بمشاركة الزمالك كمثثل لمصر أمام الهلال واتحاد جدة بطلي الدوري والكأس في السعودية.

من جانبه أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه تم اعتماد مباراة الزمالك مع اتحاد جدة يوم 6 نوفمبر بين بطلي الكأس، بينما تتوقف مشاركة الزمالك في المباراة الثانية أمام الهلال على اعتذار الإسماعيلي والمصري البورسعيدي باعتبارهما وصيف وثالث الدوري الموسم الماضي. طالع التفاصيل