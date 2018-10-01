إيران تنتقد خطط ألمانيا لتسليم دبلوماسي إيراني لبلجيكا

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انتقدت القيادة الإيرانية خطط ألمانيا لتسليم دبلوماسي إيراني لبلجيكا.

وكان تم القبض على الدبلوماسي الإيراني أسد الله إيه، في ولاية بافاريا للاشتباه في صلته بالإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله الاثنين: "نأمل أن تنظر الحكومة الألمانية على نحو سريع لحقيقة هذه الواقعة، وتعيد الدبلوماسي إلى إيران".

وذكر قاسمي، أن بلاده تتابع الواقعة عن كثب منذ البداية، وستستمر في متابعتها.

وكانت المحكمة العليا في مدينة بامبرج الألمانية، سمحت اليوم الاثنين بترحيل الدبلوماسي، موافقة بذلك على طلب للادعاء العام.

ولم يتضح بعد متى سيجرى ترحيل الدبلوماسي الإيراني /46 عاما/ للسلطات البلجيكية. وسيظل الرجل محتجزًا في أحد السجون بألمانيا لحين ترحيله.