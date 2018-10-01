جروس يطالب لاعبي الزمالك بلقب «السوبر»

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حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك،على عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق خلال المران الذي اقيم عصر اليوم الاثنين، بمقر النادي بميت عقبة وتحدث خلالها عن أهمية لقاء الهلال السعودي وطالب من اللاعبين التركيز في المواجهة وبذل اقصي مجهود لديهم من أجل الفوز بلقب السوبر المصري السعودي .

وشهد مران الزمالك قيام جروس بتنفيذ بعض الجمل الفنية، كما قام شيخ بوزيان مدرب أحمال الفريق بعمل قياسات خاصة بدنية للاعبين علي هامش المران لقياس معدل الجهد المبذول لتحديد حاجة اللاعبين لبرامج خاصة لرفع لياقتهم .

كما عقد السويسري جلسة خاصة مع محمد ابراهيم لاعب وسط الزمالك وقام جروس بمنح لاعب وسط الزمالك ببعض التعليمات الخاصة، لتنفيذها خلال المباريات المقبلة

ويواصل الزمالك الاستعداد لمواجهة الهلال السعودي السبت المقبل ، بالسوبر المصري السعودي على كاس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياض.