قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن الحلف يرحب بالتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على اسم مقدونيا، داعيا البلاد إلى التحرك بسرعة نحو عضويتها المحتملة في التحالف الأمني.



وغرد ستولتنبرج، على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "أرحب بالتصويت بنعم في الاستفتاء"، على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت أقل من المطلوب، وتابع "أحث جميع القادة السياسيين والأحزاب السياسية على العمل بشكل بنّاء ومسؤول، من أجل استغلال هذه الفرصة التاريخية".



وأكد "أن باب حلف شمال الأطلسي مفتوح، لكن يجب استكمال جميع الإجراءات الوطنية".