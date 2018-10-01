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وفاة والدة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل


نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 8:02 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 8:02 م

توفيت منذ قليل، والدة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

ويقام مراسم العزاء بعد غد الأربعاء بمسجد المشير طنطاوى.


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