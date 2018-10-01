وفاة والدة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل

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توفيت منذ قليل، والدة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
ويقام مراسم العزاء بعد غد الأربعاء بمسجد المشير طنطاوى.