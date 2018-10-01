مراكز المنيا تواصل حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات

تواصل الوحدات المحلية لمركز المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات؛ استكمالا لمبادرة أسبوع النظافة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، والتي وجه بها اللواء قاسم حسين محافظ المنيا؛ لخلق بيئة نظيفة وصحية وللحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، حيث نفذت الوحدات المحلية لمراكز العدوة وأبو قرقاص عددا من حملات النظافة والتشجير ورفع المخلفات.

وفي العدوة، نفذت الوحدة المحلية أعمال تجميل وتشجير طريق مصرف المحيط والشارع الرئيسي لقرية الصفانية وطريق المقابر وحول أسوار المدارس ومركز الشباب.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص حملة أخرى شملت تجميل مدخل قرية اتليدم ودهان الأسوار الواقعة في مدخل القرية وتركيب لمبات إنارة للمدخل، حيث تم رفع القمامة والمخلفات في محيط ترعة الدايروطية، بالإضافة إلى أعمال التسوية للطريق وإزالة الأتربة والمخلفات المتراكمة.