«النقد الدولي» يتوقع «تعافيا تدريجيا» لاقتصاد دبي مع اقتراب «إكسبو 2020»

توقع صندوق النقد الدولي أن "يتعافى" اقتصاد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مع تسارع الإنفاق الحكومي استعدادا لمعرض إكسبو 2020.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية، اليوم الاثنين، عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى دولة الإمارات، ناتاليا تامريسا، القول إنه من المرجح أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدبي بـ3.3% هذا العام وبـ4.1% في 2019، وكان النمو في الناتج المحلي للإمارة لعام 2017 قد بلغ 2.8%.

وأضافت: "في نهاية زيارة استمرت أسبوعين لدولة الإمارات، أن "التعافي التدريجي متواصل، ونرى اتجاها مماثلا في أبو ظبي"، ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد غير النفطي لـ"أبو ظبي" بـ2.3% في 2018 و3.6% في العام التالي متأثرا بزيارة الإنفاق الحكومي.

وكانت السلطات المحلية والاتحادية في الإمارات قد أعلنت سلسلة من التدابير على مدار العام الماضي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتتضمن هذه الخطوات خطة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للمستثمرين والكفاءات التخصصية، وتخفيض الرسوم الحكومية، وتخفيف بعض القيود على تملك الأجانب بالكامل لشركات مقرها الإمارات.

كما كشفت أبو ظبي عن برنامج لتحفيز الاقتصاد بقيمة 13.6 مليار دولار لتشجيع الصناعات الجديدة وجذب الاستثمار الأجنبي.