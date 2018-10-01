شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره افتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، عددًا من العروض الفنية التي قدمها متحدي الإعاقة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، بقاعة المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور عدد من الوزراء بالدول العربية.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى الذي سيستمر لمدة أربعة أيام، تنظيم عدد من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية للطلاب.