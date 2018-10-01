ألمانيا ترحِّل مجموعة أخرى من الأفغان بعد رفض طلبات لجوئهم

قال مسؤولون أفغان لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الاثنين، إن ألمانيا تعتزم ترحيل مجموعة أخرى من طالبي اللجوء الأفغان إلى بلادهم المنكوبة بالصراع بالرغم من تدهور الوضع الأمني بها.

ويصل الأفغان الذين تم رفض طلبات لجوئهم في ألمانيا على متن طائرة إلى كابول بعد غد الأربعاء، وفقا للمسؤولين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم.

وأعلن مجلس اللاجئين البافاري أن الطائرة سوف تقلع من مطار ميونخ غدا الثلاثاء.

وتم ترحيل نحو 366 أفغانيا بعد رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم في ألمانيا على متن 16 طائرة إلى أفغانستان منذ بدء هذه الإجراءات في ديسمبر 2016.

وجاءت عمليات الترحيل المثيرة للجدل مع استمرار حرب ضد طالبان، التي ترفض إجراء مفاوضات للسلام، وضد داعش أيضا في أفغانستان.

وتسيطر طالبان على أكثر من 13% من مناطق أفغانستان، مع التنازع على 30% من مناطق البلاد، وفقا للجيش الأمريكي، وتفيد تقديرات أخرى بأن النسبة أكبر من ذلك.