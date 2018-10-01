لجنة شعبية فلسطينية: الحصار يكبد اقتصاد غزة 50 مليون دولار خسائر شهريا

يتسبب الحصار الإسرائيلي والأزمات المتفاقمة في إلحاق خسائر مباشرة وغير مباشرة بالقطاع الاقتصادي "الصناعي والتجاري"، في غزة قدرها نحو 50 مليون دولار شهريا "600 مليون دولار سنويا".

وذكرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه اليوم الاثنين، أن نحو 2500 مصنع وورشة ومحل تجاري أغلقوا أبوابهم في غزة بسبب الحصار، والأرقام في تزايد خاصة في العام الأخير.

وأوضحت اللجنة أن الفترة الحالية تشهد بشكل يومي إغلاقاً لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر بسبب الواقع الكارثي، مشيرة إلى ما ينتج عن ذلك من زيادة عدد المُعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة.

وشددت على أن الحلول الجذرية المطلوبة فوراً تتمثل في إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، ومنع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن.

وذكرت أن المشاريع الأكثر أولوية في المرحلة الحالية، هي مشاريع التشغيل، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي ووقف النزيف؛ بغرض توفير سيولة للأسر الفقيرة وضخ الأموال في السوق المحلي، ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنام ومتصاعد.

ونبهت اللجنة الشعبية إلى انعكاس ذلك على الحالة الانسانية وخفض معدلات الفقر والبطالة التي وصلت لنسب مخيفة، حيث ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب إلى 70%.

ودعت الجهات العربية والإسلامية والدولية إلى تخصيص موازنات خاصة للتشغيل؛ بهدف إنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة، مع إعطاء مشاريع التشغيل أولوية على أي مشروعات أخرى في المرحلة الحالية.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007؛ إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة.

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