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ضبط صاحب مصنع هارب من تسديد مليون جنيه غرامات بمنشأة ناصر

عاطف محمود:
نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 4:12 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 4:12 م

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة صاحب مصنع لاتهامه بالهرب من حكم قضائي «تعدي على أملاك الدولة» بإجمالي غرامات مالية بلغت مليون جنيه بمنطقة منشأة ناصر، وحرر محضرا بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكان مدير مباحث القاهرة اللواء أشرف الجندي تلقى إخطارًا من قسم شرطة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد ضبط ياسر ع ن 44 عاما صاحب مصنع بلاستيك، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7971 لسنة 2017م منشأة ناصر «تعدى على أملاك الدولة»، بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون جنيه، وبمواجهته بالحكم الصادرة ضده أقر به.


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