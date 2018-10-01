وزير البترول: 40% من حقل «ظهر» مكون محلي بفضل الشركات المصرية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حقل ظهر أنجز في زمن قياسي بمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن تصميم المشروع من آبار أو خطوط ضخ الإنتاج أو المصانع صممت بشكل متطور وبتكنولوجيا عالية.



وأضاف وزير البترول، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن 40% من مشروع حقل ظهر من المكون المحلي بفضل شركات البترول المحلية مثل إنبي وبتروجيت، مشيرًا إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع حقل ظهر منذ بدايته.



وأوضح أن هناك 15 ألف مهندس وعامل وفني عملوا على مدار ساعات في حقل ظهر دون الحصول على إجازات، ولولا العمل على مدار الساعة لما وصلنا إلى هذه الإنجازات، مضيفًا أن حقل ظهر يعد حديث كل شركات البترول العالمية لدراسة كيفية تنفيذه في وقت غير مسبوق.



وأعلنت وزارة البترول، أول أمس السبت، توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد تسلمها لآخر شحنة مستوردة منه الأسبوع الماضي.