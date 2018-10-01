وفد ألماني يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا

قال قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان صحفي اليوم، إن المحافظة استقبلت، اليوم، وفدا سياحيا ألمانيا خلال قيامهم برحلة نيلية بين الأقصر والقاهرة عن طريق البواخر السياحية؛ لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وكلف المحافظ، الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم بالمحافظة، وتخصيص مرافقين لهم طوال فترة الزيارة للوقوف على كافة احتياجاتهم وتلبية مطالبهم؛ ضمانا لإتمام الزيارة على أكمل وجه وترك بصمة جيدة لدى الزائرين عن المحافظة.

ومن جانبه، أشار الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة إلى أن الزيارة تستمر لمدة يومين، حيث يضم برنامج الوفد زيارة جميع المعالم السياحية على أرض المحافظة والتي منها منطقة آثار تل العمارنة بدير مواس، وتونا الجبل بمركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن بأبو قرقاص؛ للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.