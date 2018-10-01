بدأت السلطات الإندونيسية في مراسم دفن جماعية لضحايا الزلزال، الذي ضرب مدينة سولاويزي، ونتج عنه انكسار جليدي أدى إلى أمواج تسونامي عاتية ضربت مدينتي بالو ودونجالا.

ووفقاً لموقع «الجارديان»، اليوم، فقد ارتفع عدد القتلى، الاثنين، إلى 844 شخص، ولا زال من المتوقع أن يصل عدد الضحايا إلى الآلاف في الأيام المقبلة، بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال، والذي نتج عنه صعوبة وصول آلات ثقيلة يمكنها استخراج الجثث من تحت الأنقاض.

في منطقة بوبويا، حيث توجد تلال تعلو مدينة بالو، حفر متبرعون مقبرة جماعية بطول 100 متر، وبدأو في تعبئتها بمئات الجثث الموضوعة في أكياس، فيما صدرت تعليمات بالتحضير لأماكن لاستيعاب 1300 جثة بالمدافن، لسرعة دفن الضحايا للوقاية من انتشار الأمراض، في الوقت نفسه، تم نقل أكثر من 540 جثة إلى المقبرة الجماعية من مستشفى واحد فقط.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث الوطنية بإندونيسيا، وليم رامبانجيلي، إن الانتهاء من تجهيز المدافن الجماعية يجب أن يتم في أسرع وقت بقدر الإمكان، لأسباب صحية ودينية.

وأوضح جان جليفاند، رئيس مكتب هيئة الصليب الأحمر في جاكرتا، أن فرق الإنقاذ اضطرت إلى إيجاد طرق مبتكرة للوصول إلى الضحايا في المناطق النائية، واستغرقت من 12 إلى 15 ساعة للوصول إليهم، لذا هناك حاجة إلى بعض الوقت للحصول على صورة حقيقية لوضع الضحايا.

وأكد المتحدث باسم وكالة الكوارث، سوتو بوبو نوجروهو، أن الأوضاع في «بالو» سيئة للغاية لأن الزلزال تسبب في ظاهرة "إسالة التربة" التي تنهار فيها التربة المملوءة بالماء وتؤدي إلى انهيار كل المباني القائمة على الأرض، معلقاً: "لا يزال هناك مئات الضحايا المدفونين في الوحل".

ومن جانبها، أعلنت مدينة سولاويزي، ليلة الأحد الماضي، حالة الطوارئ لمدة 14 يومًا حتى تتمكن الحكومة من تسخير الأفراد وكل الخدمات اللوجيستية والمعدات لإنقاذ المنطقة المتضررة والسكان، كما أكدت أنه لن توجد كهرباء في "بالو" و"دونجالا" لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

ووفقاً لصحيفة الجارديان، فقد اصطف الناجون الذين ناموا ليلتهم الثالثة في الهواء الطلق، للحصول على بعض الوقود أو الغذاء، فيما صرخت امراة منهم: "لم نأكل لثلاثة أيام.. نريد فقط أن نكون آمنين"، وتجمّع الآلاف في مطار بالو في محاولة يائسة للحصول على رحلة جوية.