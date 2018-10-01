سفير فلسطين يكرم مدير إدارة فلسطين بالخارجية المصرية

كرم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، الاثنين، السفير بهاء الدين الدسوقي، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية.

ونقل السفير دياب اللوح، شكر وتقدير وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، إلى السفير بهاء الدين الدسوقي، ومنحه درع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة نظير جهوده الدبلوماسية الكبيرة في خدمة القضية الفلسطينية، إبان فترة مهامه في وزارة الخارجية المصرية كمدير إدارة فلسطين بالخارجية المصرية، والتي لم يدخر خلالها جهدًا في صالح القضية الفلسطينية.

وتمنى السفير دياب اللوح، للسفير الدسوقي، التميز والابداع في مهامه الدبلوماسية الجديدة، والتي سيشغل فيها منصب سفير جمهورية مصر العربية لدى أرمينيا.