وفاة المطرب الفرنسى شارل أزنافور عن عمر يناهز 94 عاما

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توفى المغنى الفرنسى شارل أزنافور، عن عمر يناهز 94 عاما، حسبما أفادت تقارير إعلامية فرنسية.

وولد أزنافور فى 22 مايو 1924 فى باريس، وهو مغنى وكاتب أغانى وممثل فرنسى - أرمينى، ويقطن بجنيف.

وكان أسطورة الأغنية الفرنسى شارل أزنافور عبر فى بيروت من قبل عن أمنيته الغناء مع فيروز فى ثنائى مشترك باللغة العربية، وذلك أثناء إحياء سهرة فنية ضمن مهرجانات مدينة فقرا كفر ذبيان الصيفية الواقعة فى كسروان بجبل لبنان .

ويعد أزنافور أحد أهم الفنانين في فرنسا، بدأ الغناء بعمر التاسعة. وقد كتب أكثر من ألف أغنية وألف عدة مسرحيات موسيقية، وتزوج ثلاث مرات، ولديه ستة أطفال.

وقدم أكثر من مائة ألبوم، ووزعت أغانيه في 94 دولة. وباع الفنان الفرنسي أكثر من 100 مليون شريط حول العالم وشارك في 60 فيلما.

وغنى أزنافور بأكثر من خمس لغات عالمية وهي الفرنسية والروسية والأنجليزية والأرمنية والإيطالية والأسبانية.