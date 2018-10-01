فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الأحد، وفيما يلي نستعرض أبرزها:



• انطلاق الحملة القومية للقضاء على فيروس سي



قال الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، إن مبادرة المسح الطبي الشامل التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الاثنين تعتبر أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية، موضحًا أنه يستهدف أكثر من 50 مليون مواطن.



بينما أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن المرحلة الأولى تتضمن 9 محافظات؛ مرسى مطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، وجنوب سيناء، ودمياط، والبحيرة، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط.





ومن جانبها، أضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في تصريح لفضائية «دي إم سي»، أن المرحلة الثانية تضم 11 محافظة؛ شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس، وكفر الشيخ والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج وأسوان الأقصر، أما الثالثة والأخيرة تضم 7 محافظات؛ الوادي الجديد، والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية، والمنيا وقنا.





• جهود الدولة في مكافحة الأمراض غير السارية



وفي سياق آخر، قال الدكتور خالد مجاهد، متحدث «الصحة»، في تصريح لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، إن أكثر من 70% من الوفيات في الفترة الأخيرة ناجمة عن الإصابة بالأمراض غير السارية.



وأوضح أن الوزارة تضع خطة محكمة للقضاء على مسببات هذه الأمراض، من خلال إطلاق حملات توعية ومسح طبي شامل في المحافظات، مضيفًا أن المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي تتضمن الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية أيضًا لعلاجها بالمجان.





وأشار متحدث «الصحة» إلى تدشين الوزارة موقع إلكتروني «www.stophcv.eg»، وإطلاقها خطًا ساخنًا «15335»؛ لتوجيه المواطنين لأقرب نقطة لإجراء المسح الطبي الشامل.



• انطلاق ماراثون للحمير



قال عماد سعودي، منظم ومؤسس «ماراثون الحمير» بقرية البراجيل، بمحافظة الجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، إن الفكرة طرأت على ذهنه منذ عام 2016 برفقة أحد الأصدقاء، وكان الغرض منها رسم البسمة على وجوه الناس، متابعًا: «بدأنا التفكير في فكرة نقدر نبسط بيها الناس، ولأننا في قرية ريفية، فاقترحنا نعمل ماراثون للحمير، والحمد لله قدرنا نقنع الناس».



وأضاف أن المسابقة تقدم جوائز عينية للفائز بالسباق، وهو ما أعطى للماراثون مصداقية لدى الناس في نسخته الثانية، التي أقيمت الجمعة الماضية، موضحًا أن المارثون في نسخته الثانية عام 2018، تم العمل فيه على شقين، الأول هو إسعاد الناس، إلى جانب إيصال رسالة للمسؤولين، للفت نظرهم إلى مكان إقامة الماراثون.



ولفت إلى أن الماراثون أقيم في طريق يؤدي إلى مجمع المدارس بالقرية، وهو مملوء بالقمامة، متابعًا: «كنا عايزين نرجع الابتسامة بسبب الضغوطات الحالية اللي بنعيشها، بنمشي في الشارع بنشوف أصدقاءنا مبيضحكوش».



وذكر أن عدد الحمير المشاركة في الماراثون بلغت 35 حمارًا، وتجاوز عدد الجمهور حوالي 3 آلاف مواطن، مشيرًا إلى اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية بهذا الماراثون.



وتابع: «الماراثون ده بيتعمل في أماكن كتير في أوروبا وكرواتيا»، موضحًا أن الجائزة التي قدمت للفائز بالماراثون كانت عبارة عن هاتف محمول من ماركة «أوبو».



• تحذيرات من زيادة أسعار الفينو



قال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريح لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، إن أسعار القمح تشهد ارتفاعًا كبيرًا في البورصة العالمية حيث يتراوح سعر الدقيق من 5 إلى 7آلاف، محذرًا من زيادة أسعار رغيف الخبز الفينو أو تقليل حجمه.



وأضاف، أن الحكومة لا تستطيع ضبط الأسعار، لأن السلعة غير خاضعة للقرارات التموينية أو التسعير جبري وتخضع لحرية التداول والعرض والطلب، متابعًا: «السلعة قابلة للزيادة حسب احتياجات الأسواق».



وأوضح أن الزيادة تنطبق على جميع أنواع المعجنات بما في ذلك الحلويات، وليس الفينو فقط، معقبًا: «الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في أسعار الفينو والجاتوة والشعبة غير مسؤولة عن هذه الزيادة، ويعد ارتفاع أسعار القمح عالمًا سبب رئيسي في ذلك»

وطالب الدولة بضرورة إنتاج وبيع العيش الفينو في مخابز القطاع العام، والمخابز التابعة للجيش والشرطة، لحل الأزمة خاصة مع بداية دخول المدارس؛ لمراعاة ظروف محدودي الدخل.





• افتتاح مدرسة الضبعة بمطروح



أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، عن سعادته بافتتاح مدرسة الضبعة النووية، قائلًا: «أنا سعيد جدًا بهذه الخطوة، وأتوجه بالشكر لقطاع التعليم الفني كله في الوزارة، وكذلك أيضًا وزارة الكهرباء والقوات المسلحة».



وأضاف، أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي مُصر على معاملة مدرسة الضبعة نفس معاملة الكليات العسكرية؛ لذلك تم اختيار طلابها بنفس طريقة اختيار طلاب الكلية الحربية»، مشيرًا إلى إجراء اختبارات طبية ونفسية لهم.



وأوضح أن «عدد طلاب مدرسة الضبعة 120 طالبًا فقط، تم اختيارهم بعناية فائقة»، مضيفًا: «نظام التعليم في المدرسة داخلي، وسيتم التركيز على بناء الشخصية، وسرعة التصرف، كما سيتم تعليم الطلاب اللغة الروسية».



وفيما يتعلق بالمعلمين، قال إن «جميع المعلمين في المدرسة مصريين، وحصلوا على تدريب مميز من الخارج»، متابعًا: «مدة الدراسة ثلاث سنوات، وبعد ذلك سيتم توظيف الطلاب بمحطة الضبعة النووية، وبعضهم سيسافر إلى روسيا للحصول على درجات علمية أعلى».



وبالنسبة لمصروفات المدرسة، أوضح أن «التعليم في المدرسة مجاني، والدولة تتكفل بكافة مصروفات الطالب من طعام وشراب ونوم»، مشيرًا إلى اختيار طلابها من كافة المحافظات وليس من مرسى مطروح فقط.



وشدد وزير التربية والتعليم، على دقة اختيار طلاب المدرسة، قائلًا: «نسبة الخطورة في هذه المسألة عالية جدًا، وغير مسموح بأي تهاون».



ومن جانبه، أعرب الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، عن سعادته بافتتاح مدرسة الضبعة النووية، قائلًا: «نختلف أو نتفق مع الإدارة المصرية الحالية، إلا أنها لا تقول كلام فقط وتحقق الأشياء».



وأضاف، «أنا لست من المهتمين بتعليم الملايين، وأقول دائمًا أنه من الأفضل تعليم مجموعة قليلة من البشر تعليم جيد تستطيع من خلاله أن تقود الأمة»، متابعًا: «مع احترامي للتعليم الآخر، إلا أنني لست من المتحمسين له»



وأوضح «لابد وأن نتوقف عند مدرسة الضبعة بكثير من التروي والاهتمام؛ لأنها نواة لمفاعل الضبعة بالتعاون الذي تعمل الدولة على إنشاءه بالتعاون مع الجانب الروسي».