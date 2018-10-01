نيابة النقض توصي بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد لـ«العائدون من ليبيا»

أوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم.

وجاء رأي نيابة النقض الاستشاري وغير الملزم للمحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمتهم -عدا المتهم أحمد وجدي محمد الصادر ضده حكم غيابي- أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، غدًا الثلاثاء أولى جلسات طعن المتهمين على الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016 بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقا، و4 متهمين بالسجن المؤبد، و7 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدون من ليبيا".

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين أحمد إمام محمد السيد (إمام وخطيب بالأوقاف)، ومحمود عيد أحمد (23 سنة - خراط) بالإعدام شنقا، ومعاقبة 4 متهمين وهم: مصطفى عبد الوهاب وأنور وجدي وأحمد وجدي وأحمد كامل يوسف بالسجن المؤبد، ومعاقبة يحيى السيد الفرماوي بالسجن المشدد 15 عاما.

كما قضت بمعاقبة 7 متهمين وهم: بدر البيومي شديد، ومحمد رمضان، وعمرو فاروق صابر، ومحمد فاروق، وأحمد سعيد، وأحمد عيد عبد الحميد، ومصطفى عبد الله بالسجن المشدد 3 سنوات.

وقضت ببراءة المتهمين عبد الحميد همام وعمر عبد الحميد همام.

كانت النيابة في فبراير من عام 2015 قد أحالت 16 متهما للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 580/2886 لسنة 2014 جنايات قسم المطرية، المقيدة برقم 7016 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 10 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وتم ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء العودة من دولة ليبيا لضلوعهم في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.