التحالف العربي: استهداف المليشيات الحوثية لأمن السعودية لن يمر دون حساب

أكد العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، الذى تقوده السعودية، أن استهداف المليشيات الحوثية للملاحة البحرية والتجارة العالمية والمناطق الحيوية بالمملكة لن يمر دون حساب، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

واستعرض المالكى، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي من الرياض، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الإثنين، اختراقات المليشيات الحوثية للقانون الدولي عن طريق زراعتها للألغام وتهديدها للملاحة البحرية والتجارة العالمية، علاوة على استخدامها للصواريخ الباليستية، كما استعرض تسجيلات لمواقع حوثية وقافلاتهم العسكرية.

وأشار إلى أن قوات التحالف تتصدى لمحاولات المليشيات الحوثية عرقلة الملاحة البحرية، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد انتهاكات المليشيات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن جميع أعمال المليشيات الحوثية تزيد من معاناة الشعب اليمني.

وبشأن التقرير الخاص بخبراء مجلس حقوق الإنسان في اليمن، قال المالكي، إن التحالف والحكومة اليمنية رفضتا هذا التقرير لعدم وجود الشفافية والمهنية، علاوة على الانحياز للمليشيات، وتم تقديم الرد القانوني من دول التحالف إلى مجلس حقوق الإنسان، مشيرا في الوقت نفسه إلى انقسام المجتمع الدولي حول تقرير فريق الخبراء في اليمن.

ولفت إلى أن القوات المشتركة للتحالف تقدر ما تقوم به كافة المنظمات على غرار منظمات الأمم المتحدة أو غيرالحكومية في الداخل اليمني، موضحا أن المليشيات الحوثية تقوم بالتضييق على هذه المنظمات عن طريق رفض إعطائهم التصاريح للتحرك في الداخل اليمني والقيام بالانتهاكات ضدهم عن طريق الاختطاف أو الإخفاء القسري.

ونوه المالكى بأن المنافذ الإغاثية في اليمن تعمل بكامل طاقاتها الاستيعابية، كما أن العمليات العسكرية مستمرة على الجبهات اليمنية وسط تقدم الجيش اليمني.

ونبه إلى أن المليشات تقوم بزرع الألغام سواء بالقرب من القرى أو داخل المزارع أو المنشآت الصحية وغيرها.