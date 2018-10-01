«العدل الدولية» ترفض دعوى أقامتها بوليفيا في نزاع حدودي مع تشيلي

قضت محكمة العدل الدولية، الاثنين، برفض دعوى أقامتها بوليفيا بشأن نزاع حدودي مع تشيلي.

وذكرت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، إن تشيلي ليست مضطرة إلى الدخول في مفاوضات مع بوليفيا، الدولة الحبيسة، من أجل السماح للأخيرة بالوصول إلى ساحل المحيط الهادئ.

وأشارت «تشيلي» إلى، أنها على استعداد لإجراء محادثات في هذا الشأن، ولكنها أكدت أنها ليست مضطرة للتفاوض حول حدودها.

وفقدت بوليفيا، إمكانية الوصول إلى ساحل المحيط بعد هزيمتها أمام تشيلي في حرب "المحيط الهادئ" التي وقعت بين عامي 1879 و1883. ورسمت معاهدة سلام في عام 1904، الحدود الحالية بين البلدين.

وتدفع تشيلي بأنه تم تسوية القضية عبر معاهدة 1904، في حين تقول بوليفيا إنه من الممكن تعديل المعاهدات، وإن تشيلي لم تف بتعهداتها بالتفاوض من أجل الوصول إلى الساحل.