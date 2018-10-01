ريكو يغيب عن المقاصة أمام الجونة

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كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن غياب صلاح ريكو لاعب وسط الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها السبت 6 أكتوبر، بالاسبوع العاشر بالدوري الممتاز وذلك لحصوله على الانذار الثالث في مباراة الداخلية الماضية والتي انتهت بخسارة المقاصة بهدف نظيف .

وأوضح هويدي بأنه لا توجد نيه لتوقيع عقوبات على لاعبي الفريق عقب الخسارة من الداخلية، في ظل وجود لائحة يتم تطبيقها سواء في المكافآت او العقوبات والخصومات المالية.

وأضاف أن غياب ريكو سيكون مؤثر على الفريق، خلال المباراة القادمة لاسيما وأنه من ضمن العناصر الأساسية بالفريق الفيومي خلال الفترة الماضية.