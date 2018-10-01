وزيرة التضامن: إطلاق منهج متكامل للحضانات خلال شهر من الآن

كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل إغلاق حضانتين، الأسبوع الماضي، في شبرا الخيمة.



وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إنه «فور علمنا بوجود حضانتين في شبرا الخيمة تدرسان برامج تحض على الكراهية، تحركنا إلى هناك، وقمنا بإغلاقهما، بعد التأكد من مخالفتهما لشروط الترخيص»، متابعة: «قمنا أيضًا بمصادرة الكتب التي كانت هناك، وإرسالها إلى الأزهر لفحصها، وإصدار بيان بشأنها».



وأوضحت أن «وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولة عن الحضانات من سن "صفر إلى 4 سنوات"، ويصل عددها 14500 حضانة مرخصة في جميع المحافظات»، مشيرة إلى وجود 5 آلاف حضانة أخرى غير مرخصة، ولا تعلم عنها الدولة شيئًا.



وأضافت أن «وزارة التضامن وللأسف لا تعلم شيئًا عن برامج ومناهج الحضانات غير المرخصة، بينما تقوم بشكل مستمر بالتفتيش على الحضانات المرخصة، وتقييم برامجها»، متابعة: «قمنا ولأول مرة بوضع منهج متكامل للحضانات سيتم إطلاقه خلال شهر من الآن».



وشددت على ضرورة متابعة الأحياء للأنشطة المختلفة، للتأكد مما إذا كانت مرخصة أم لا، قائلة: «خاطبنا المحافظات بالتشديد على الأحياء بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط مخالف».