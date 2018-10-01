توافد المواطنين بجنوب سيناء على الوحدات الصحية لإجراء المسح الشامل لفيروس «سي»

توافد العشرات من مواطني مدينة الطور بجنوب سيناء على الوحدات الصحية والمراكز الحضرية، اليوم، خلال انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح الشامل لفيروس «سي» ومرض السكر والسمنة المفرطة، والتي من المقرر أن تستمر على مدار شهرين، بداية من 1 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر المقبل، مشيدين بالمبادرة التي يتم من خلالها كافة التحاليل بالمجان.

وقالت مها أحمد، إحدى السيدات التي حرصت على التوافد، إن المبادرة جديدة حيث إنها أتاحت لجميع المواطنين الكشف والتحليل بالمجان، حيث كانت هذه التحاليل تكلف ما يزيد عن 300 جنيه، مقدمة الشكر للرئيس «السيسي» عليها، مشيرة إلى أن المبادرة إذا تكررت بشكل دوري؛ سوف يتم القضاء على الفيروس بمصر نهائيا.

بينما ناشد أحمد محمد، شاب يبلغ من العمر 27 عاما وحرص على استغلال المبادرة لإجراء كافة الفحوصات الطبية، جميع الشباب بالاستفادة من هذه المبادرة، وخاصة أنه يتم العلاج بالمجان في حالة ثبوت الإصابة بالفيروس.

ومن جانبه، قال الدكتور عامر عبدالرازق مدير مركز الرعاية والأمومة بمدينة الطور، إن هذه الحملة تحسب في تاريخ الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث إنها الحملة الأولى من نوعها على مدار تاريخ مصر، موضحا أن هذه الحملة تقوم بإجراء تحليل فيروس «سي» للمستهدفين الذين لم يسبق لهم إجراء هذا التحليل، كما يتم إجراء الفحوصات الطبية لغير المستفيدين من قياس الضغط وتحليل السكر للذين سبق لهم إجراء تحليل فيروس «سي».

وأضاف مدير مركز الرعاية والأمومة أن المركز يستهدف يوميا إجراء التحاليل لـ60 حالة يوميا، مشيرا إلى أن إقبال المواطنون في اليوم الأول للحملة «غير مسبوق»، وهذا دليل على وعي المواطنين وحرصهم على الاطمئنان على صحتهم.

أما الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء قال إنه تم تجهيز 11 وحدة صحية ومستشفى لعملية المسح الشامل بالمبادرة، حيث إن إجراءات الكشف سيكون على مدار اليوم، بداية من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، موضحا أن المراكز الصحية التي تجري فيها عملية المسح: (بمدينة رأس سدر المركز الحضري، والوحدة الصحية بقرية أبو صويرة، وفي مدينة أبو زنيمة المركز الحضري، ومدينة أبو رديس الوحدة الصحية بالعريشية، وفي مدينة الطور المركز الصحي بحي مبارك، ومركز الأمومة والطفولة والوحدة الصحية بقريتي الوادي والجبيل، والمركز الحضري بالرويسات شرم الشيخ، وفي مدينة دهب الوحدة الصحية بالعسلة، والمركز الحضري بنويبع، وفي مدينة سانت كاترين الكشف يتم داخل المستشفى).

وأوضح «أبو هاشم» أنه سيشارك في عمل الحملة نحو 150 فردا ما بين أطباء وتمريض وأخصائي معمل، حيث إن مديرية الصحة تستهدف الكشف على نحو 84 ألف مواطن بجنوب سيناء، وهم المسجلين في الجداول الانتخابية.