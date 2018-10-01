قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن قطاع النقل هو قطاع خدمي بالأساس، وينبغي أن يتم الاهتمام به لتقديم خدمة مناسبة للجمهور، موضحًا كذلك أنه ينبغي الاهتمام بمنظومة الطرق والكباري، إذا كانت هناك رغبة في التوسع في المساحة السكانية.



وأضاف «شعث»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هناك خطة حالية لتجديد البنية التحتية لقطاع السكة الحديد، متابعًا: «نعمل على تجديد حوالي 800 كيلو متر من الخطوط يحتاج إلى التجديد والصيانة».



وأشار كذلك إلى مشروع القطار السريع الذي سيربط بين العلمين والعين السخنة، مشيرًا إلى تطوير نظام الإشارات على خطوط السكة الحديد، والتي تبلغ أطوالها حوالي 5 آلاف كيلو متر.



وتابع: «بدأنا في 3 مشروعات كبيرة على الخطوط الرئيسية لتطوير الإشارات، بأطوال تبلغ 1000 كيلو متر»، موضحًا أنه سيتم تطوير نظام الإشارات من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقلل من الاعتماد على العامل البشري، وبالتالي زيادة معدلات الأمان.



وذكر أن هذه المشروعات المتعلقة بالإشارات تبلغ تكلفتهم حوالي 17 مليار جنيه، مشيرًا كذلك إلى العمل على شراء جرارات جديدة، وتطوير جرارات كانت متوققة منذ فترة.



